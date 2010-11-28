Casino Unlim — Скачать приложение - Рабочее зеркало
|Основная информация о Анлим Казино
|💡 Бренд
|Казино Анлим (Casino Unlim)
|📋 Официальный сайт
|https://seo-assistance.ru
|⏲ Дата создания
|2021
|📍 Лицензия
|Curaçao eGaming
|💲 Бонус
|75 вращений
|🃏 Игры
|Более 2231
|🎱 Режимы игр
|Демо-режим и на деньги
|🌍 Провайдеры софта
|Rabcat Gambling, SG Digital, PariPlay, Red Tiger Gaming, Microgaming, Big Time Gaming, Yggdrasil Gaming, Blueprint Gaming, Fugaso, Amatic Industries и другие
|🎰 Платформы
|Виндовс, Android, iOS
|✅ Поддержка языков
|Английский, русский, гуджарати, корейский, украинский, немецкий
|🎁 Виды бонусов и акции
|Приветственный, бонус на второй депозит, возврат части проигранного, бездепозитный и депозитный бонус
|💳 Методы депозита
|Теле2, Qiwi, Litecoin, Электронные кошельки, МТС, Билайн, Skrill, MasterCard
|💵 Валюты
|RUB, AUD, PEN, IDR, PLN, THB
|💵 Миндеп
|100 руб.
|💰 Минимальный кэшаут
|200 ₽
|⏳ Среднее время вывода
|от 15 минут до 1-2 часов
|⚙️ Служба поддержки
|Поддержка по телефону, Электронная почта
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Отзывы клиентов
"Казино Анлим это место где твоя удача братан здесь всегда фартит"- Лена, Саратов
"заносы в Казино Анлим – это просто праздник души!"- Антон, Иркутск
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