РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Для нас не существует выходных дней, когда у клиента есть заявки. Мы работаем — Вы отдыхаете!
КАЧЕСТВЕННО
Заявки выполняем качественно и в срок. Работаем на результат по адекватным ценам!
БОЛЬШАЯ КОМАНДА
Слаженная команда авторов и контент-менеджеров берет ВСЮ работу на себя. Опыт более 7 лет!
Услуги и цены
Оказываем услуги по полному сопровождению Ваших сайтов на биржах вечных ссылок. Вы будете продолжать получать доход не тратя времени на мониторинг и обработку заявок. Мы берем ВСЮ РАБОТУ с заявками на себя!
ЗАЯВКИ С НАПИСАНИЕМ СТАТЕЙ
В стоимость выполнения любой заявки входит обработка заявки на бирже, написание и публикация статьи на вашем сайте с тематической картинкой.
Статьи пишутся и размещаются с учетом требований оптимизатора и ваших пожеланий.
Цены:
1500 знаков — 99 р.
2000 знаков — 124 р.
2500 знаков — 149 р.
3000 знаков — 174 р.
3500 знаков — 199 р.
4000 знаков — 224 р.
4500 знаков — 249 р.
НОВОСТИ ДЛЯ САЙТА
Чтобы ваш сайт всегда был актуальным и к нему не зарастала народная тропа — его надо постоянно обновлять.
Мы готовы взять на себя новостное наполнение Вашего сайта.
С нами Ваш сайт всегда будет выглядеть живее всех живых!
В стоимость каждой новости входит ее написание и размещение у вас на сайте с тематической картинкой.
Цены:
1000 знаков — от 70 р./новость
ДРУГИЕ ЗАЯВКИ и РАБОТЫ НА БИРЖАХ
В стоимость заявки-размещения входит обработка заявки на бирже, публикация статьи на вашем сайте с тематической картинкой.
Статьи размещаются с учетом требований оптимизатора и ваших пожеланий.
Цены:
Размещение — 45 р.
Размещение сложной статьи — 60 р.
Ссылка в старой статье — 40 р.
Удаление/замена ссылки — 20 р.
Доп. картинка/видео в статье — 10 р.
Доплата за украинский язык статьи – 15 р./1000 зн.б.п.
НАПИСАНИЕ SEO-СТАТЕЙ
У нас Вы можете заказать написание качественного контента для ваших сайтов по адекватным ценам.
Наши автора делают высококлассный рерайт используя несколько источников информации!
Учитываем любые пожелания клиентов.
Выдерживаем сроки, при необходимости, добавляем контент на сайт.
Цены:
От 85 р./1000 знаков без пробелов
НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
Мы всегда готовы взять новые сайты в работу и рады новым заказам!
Для обсуждения деталей, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
live:seo-assistant
720-109-293
+7 (978) 148-68-08
@seo_assistance