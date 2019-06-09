НОВОСТИ ДЛЯ САЙТА

Чтобы ваш сайт всегда был актуальным и к нему не зарастала народная тропа — его надо постоянно обновлять.

Мы готовы взять на себя новостное наполнение Вашего сайта.

С нами Ваш сайт всегда будет выглядеть живее всех живых!

В стоимость каждой новости входит ее написание и размещение у вас на сайте с тематической картинкой.

Цены:

1000 знаков — от 70 р./новость